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Francoforte: andamento rialzista per AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per AUMOVIO
Scambia in profit la società tedesca di tecnologia automobilistica, che lievita del 2,14%.
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