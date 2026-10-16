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Francoforte: amplia il rialzo AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia il rialzo AUMOVIO
Grande giornata per la società tedesca di tecnologia automobilistica, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,97%.
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