Francoforte: scambi al rialzo per Adidas
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di calzature sportive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 187,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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