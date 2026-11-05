Francoforte: scambi al rialzo per Adidas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di calzature sportive , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 187,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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