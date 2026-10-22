Inaugura a Marghera la nuova Casa Taliercio: più accoglienza per mamme e bambini in difficoltà

Casa Famiglia San Pio X rafforza una missione attiva dal 1910

(Teleborsa) - Casa Famiglia San Pio X, storica realtà della Diocesi di Venezia impegnata da oltre un secolo nell'accoglienza di mamme con bambini in condizioni di vulnerabilità, amplia il proprio impegno con l'apertura della nuova "Casa Taliercio", a Marghera (via Padre Egidio Gelain 5).



La nuova struttura inaugurata oggi, che raccoglie e amplia l'esperienza della Casa Famiglia attiva a Mestre dal 2021, mette a disposizione spazi più ampi e funzionali, consentendo di ospitare fino a otto nuclei familiari monogenitoriali con uno o più figli e di offrire un nuovo servizio dedicato al sostegno e all'accompagnamento delle famiglie del territorio.



L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del Patriarca di Venezia S.E. Mons. Francesco Moraglia, dell’onorevole Martina Semenzato, dell'Assessore comunale alla Coesione Sociale Ermelinda Damiano, della Consigliera RegionaleLaura Besio e di numerose autorità civili e religiose del territorio.



Accreditata e autorizzata dalla Regione Veneto come comunità mamma-bambino, Casa Famiglia San Pio X potrà contare, con Casa Taliercio, su una capacità di accoglienza ancora più ampia e integrata. Le otto nuove camere di Casa Taliercio si aggiungono alle strutture già gestite da Casa Famiglia San Pio X: le otto unità della sede storica della Giudecca, i due alloggi del "Nido di Elena" e i tre appartamenti degli "Appartamentini Pio X", dedicati ai percorsi verso l'autonomia. Complessivamente saranno così disponibili 21 nuclei abitativi per l'accoglienza di mamme e bambini.



La nuova sede accoglie anche il Centro Integrato per l'Infanzia e la Famiglia "Oltre le Nuvole", inaugurato nel marzo scorso: lo spazio offre interventi di accompagnamento alla genitorialità, promozione dello sviluppo dei bambini e del benessere delle famiglie, mettendo le proprie competenze al servizio dell'intera comunità cittadina.



"Come Familiari - sei coppie di sposi che da oltre venticinque anni condividono la responsabilità educativa e gestionale di Casa Famiglia - abbiamo accolto l'invito del Patriarca Francesco a rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio", ha spiegato Roberto Scarpa, Presidente di Casa Famiglia San Pio X. "L'opportunità di aprire Casa Taliercio nasce dal comodato d'uso concesso dai Frati Minori di Sant'Antonio alla Diocesi di Venezia, che lo ha poi affidato alla nostra realtà. La nostra risposta - ha sottolineato Scarpa - nasce dalla consapevolezza che molte delle difficoltà vissute dalle mamme e dai bambini accolti sono il risultato di fragilità sociali, economiche e culturali sulle quali è possibile intervenire. Prendersi cura di chi vive situazioni di sofferenza non è soltanto un dovere morale o religioso: è prima di tutto una responsabilità umana e civile che riguarda l'intera comunità".



"Casa Taliercio rappresenta un prezioso investimento nella crescita e nell’autonomia delle donne, dei bambini e dell’intera comunità. Offrire accoglienza significa garantire protezione, ma soprattutto restituire fiducia, dignità e la possibilità di costruire una nuova autonomia. Di dare un futuro alle donne e attraverso i loro figli, gli adulti di domani. È questo il valore di una rete capace di trasformare la solidarietà in opportunità concrete. Un ringraziamento a Casa Famiglia San Pio X e a tutte le realtà che hanno contribuito a dare vita a questo progetto, dimostrando che prendersi cura delle fragilità significa investire nella forza della nostra comunità guardando al domani." Ha affermato la Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Onorevole Martina Semenzato.



Il progetto è reso possibile grazie al contributo di importanti partner e sostenitori, tra cui The Human Safety Net, la Fondazione del Gruppo Generali che da anni affianca Casa Famiglia San Pio X e il Centro "Oltre le Nuvole" nella promozione di percorsi dedicati alle famiglie con bambini tra 0 e 6 anni. L’impegno di The Human Safety Net nasce dalla convinzione che sostenere le famiglie nei primi anni di vita dei bambini significhi investire nelle basi del loro futuro, favorendo la costruzione di autonomia, fiducia e opportunità di crescita. In questo senso, il Centro "Oltre le Nuvole" presso Casa Taliercio rappresenta un luogo in cui accompagnamento, relazioni e sviluppo personale si trasformano in strumenti concreti di inclusione e valore sociale.



Casa Taliercio è il frutto dell'impegno condiviso di istituzioni, realtà del Terzo Settore, imprese, fondazioni e cittadini che hanno contribuito alla sua realizzazione. Accanto alla costante vicinanza del Patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia, il progetto ha potuto contare sul lavoro delle imprese coinvolte nel recupero dell'immobile, coordinate dall'architetto Fabiano Pasqualetto, e sul sostegno di partner e finanziatori, tra cui The Human Safety Net, Lions Clubs International Foundation, Fondazione Azimut e Fondazione Cuore Livia Mazzonetto - Aperigiovani. Un ruolo determinante è stato svolto anche dall'Associazione Amici di Casa Famiglia OdV e dall'Associazione Amici di Casa Taliercio OdV, guidate da Gianna Masi, che supportano costantemente iniziative dedicate alle mamme e ai bambini in situazioni di fragilità.

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