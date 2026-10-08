Generali, al via il nuovo piano di azionariato per i dipendenti

Il nuovo piano rafforza la partecipazione delle persone e l’allineamento agli obiettivi strategici e di sostenibilità del Gruppo

(Teleborsa) - Generali annuncia il lancio di We SHARE 3, la terza edizione del piano di azionariato rivolto ai dipendenti del Gruppo. Approvato dall’Assemblea degli Azionisti ad aprile 2026, il piano offre ai dipendenti l’opportunità di acquistare azioni Generali a condizioni favorevoli e di ricevere azioni gratuite aggiuntive, in funzione dell’andamento del titolo e del raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di sostenibilità.



L’iniziativa, spiega una nota, prosegue il percorso avviato con le precedenti edizioni di We SHARE, che hanno registrato un forte interesse e coinvolgimento. In particolare, oltre 23.400 colleghi in più di 30 Paesi hanno aderito a We SHARE 2.0, che si è concluso ad aprile 2026.

We SHARE 3 promuove una cultura di “ownership” e coinvolgimento e rafforza l'allineamento tra dipendenti, azionisti e le ambizioni di lungo termine di Generali.

L’avvio è previsto a ottobre 2026 con conclusione ad aprile 2029.



Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha commentato: "Il successo delle precedenti edizioni di We SHARE dimostra la volontà delle nostre persone di essere protagoniste del futuro di Generali. Con We SHARE 3 proseguiamo questo percorso condiviso, promuovendo una partecipazione sempre più attiva alla crescita di lungo periodo del Gruppo e rafforzando il pieno allineamento tra le nostre persone e il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi strategici. L’integrazione di obiettivi ambientali e sociali nella struttura del piano riflette il ruolo centrale della sostenibilità nella strategia di Generali e rafforza un modello di partecipazione riconosciuto a livello internazionale”.



Azioni gratuite e sostegno alla sostenibilità e all’inclusione

In continuità con le edizioni precedenti, gli aderenti potranno scegliere l’importo da accantonare attraverso contribuzioni mensili. Al termine del piano, il prezzo finale dell’azione Generali sarà confrontato con quello definito al momento del lancio dell’iniziativa. I partecipanti acquisteranno le azioni al prezzo iniziale, utilizzando la contribuzione accantonata e riceveranno inoltre, gratuitamente: ulteriori azioni “Matching”; azioni “Sustainability”, legate all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 generate dalle attività operative del Gruppo; e azioni “Dividend Equivalent” legate ai dividendi distribuiti nel periodo 2026-2028.



Nell’ambito del più ampio impegno di Generali a favore della creazione di un impatto sociale positivo, anche We SHARE 3 sosterrà inoltre la Fondazione The Human Safety Net, supportando progetti rivolti all’educazione finanziaria e all’inclusione.

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