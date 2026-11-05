Indicazioni rialziste per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta decisamente positiva per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo del 3,56%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 23,28 Euro, con stop loss individuato a quota 21,67 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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