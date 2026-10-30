Credit Agricole, ricavi +10,7% e l'utile di gruppo terzo trimestre sale del 28,2%

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, l'utile netto di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole si è attestato a 2.780 milioni di euro, in crescita del 28,2% rispetto al terzo trimestre del 2025, trainato da un forte aumento del margine operativo lordo (+23,6%).



Al netto della svalutazione delle partecipazioni di minoranza relative all'acquisizione della quota di minoranza di Santander (+79 milioni di euro nel terzo trimestre 2025) e della plusvalenza derivante dall'offerta pubblica iniziale di SBI FM (+210 milioni di euro nel terzo trimestre 2026), l'aumento dell'utile netto di pertinenza del Gruppo è stato del 23,0%.



Nel terzo trimestre del 2026, i ricavi ammontano a 10.497 milioni di euro, in crescita del 10,7%, grazie al forte incremento del margine di interesse netto delle Banche Regionali (in aumento del 41% rispetto al terzo trimestre del 2025). Le spese operative si sono attestate a -5.934 milioni di euro, in aumento del +2,5% su base annua, generando così un margine positivo di +8,2 punti percentuali. Di conseguenza, il ricavo operativo lordo è ammontato a 4.564 milioni di euro, in aumento del +23,6% rispetto al terzo trimestre del 2025, con un rapporto costi/ricavi del 56,5%, in miglioramento di -4,5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2025.



Eric Vial, presidente di Crédit Agricole, afferma: "Qual è lo scopo dei nostri punti di forza? Essere presenti quando i nostri clienti hanno più bisogno di noi: agricoltori in difficoltà, clienti colpiti da incendi o professionisti i cui mezzi di lavoro sono stati danneggiati. Essere presenti nei momenti difficili e agire concretamente al fianco dei nostri clienti e dei territori in cui operiamo: questo è il vero valore del nostro modello universale e orientato al cliente".

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