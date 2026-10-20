Trade Republic, Alessio Miranda nominato Head of Italy e Branch Manager

(Teleborsa) - Trade Republic, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, ha nominato Alessio Miranda come Head of Italy e Branch Manager. Miranda sarà responsabile della governance della succursale italiana di Trade Republic, con particolare attenzione alla conformità normativa, alla gestione dei rischi, alla governance operativa e ai rapporti con le autorità di vigilanza. Affiancherà Luca Carabetta, Country Manager Italia, che continuerà a guidare la strategia commerciale, la crescita e lo sviluppo del mercato italiano.



Dal 2019 al 2022, Miranda ha ricoperto il ruolo di Country Manager e CEO di ING Italia, guidando una delle principali banche digitali del Paese in una fase di trasformazione e crescita, con la responsabilità della strategia, delle attività operative e della governance della banca. Allargando lo sguardo, Miranda vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario internazionale: Miranda ha ricoperto ruoli di vertice in alcuni dei maggiori gruppi bancari europei, tra cui ING , Barclays e Lloyds Banking Group . Ha inoltre lavorato per quattro anni presso il Dipartimento di Vigilanza della Banca d'Italia.



Con oltre 1 milione di correntisti in Italia, customer base raddoppiata rispetto al 2025, Trade Republic continua a rafforzare la propria presenza sul mercato e sta investendo in figure manageriali di grande esperienza, infrastrutture bancarie e competenze locali, con l'obiettivo di costruire una banca retail di riferimento per milioni di italiani.



"Sono orgoglioso di entrare a far parte di una banca che sta trasformando il settore bancario italiano, mettendo davvero i clienti al centro - ha commentato Miranda - Trade Republic sta sfidando i modelli bancari tradizionali con prodotti semplici, trasparenti e accessibili, e la sua rapida crescita dimostra quanto gli italiani apprezzino questo approccio. Sono entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza trentennale nel settore bancario per contribuire a costruire una delle principali banche retail italiane".

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