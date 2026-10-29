ING Italia: raccolta diretta +6% e impieghi +23% su anno nei primi nove mesi

(Teleborsa) - ING Italia ha chiuso i primi 9 mesi del 2026 con una base clienti in crescita di oltre 87.000 unità nette rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo un totale di oltre 1.404.000. Un numero crescente di persone, inoltre, sceglie l' istituto olandese come banca principale: i clienti primari superano infatti quota 600.000 e rappresentano oggi il 43% del totale dei clienti privati. La raccolta diretta raggiunge 19 miliardi di euro, +6% a/a, mentre gli impieghi alla clientela corporate e privata salgono a 22 miliardi di euro, +23% a/a.



"Continuiamo a crescere in modo organico, mettendo al centro i bisogni dei clienti e ampliando progressivamente la nostra capacità di accompagnarli nelle diverse fasi della loro vita finanziaria - ha dichiarato Andrea Diamanti, CEO di ING Italia - ING è oggi una banca sempre più universale, capace di rispondere alle esigenze di una clientela più ampia e articolata, mantenendo il DNA digitale che ci contraddistingue e affiancandolo al supporto umano, secondo il modello ‘"Digital Always, Human When You Need It". Il lancio del Private Banking in Italia, avvenuto nel terzo trimestre, segna un nuovo passo in questo percorso e mette l’esperienza e le competenze internazionali del Gruppo al servizio dei clienti con esigenze patrimoniali più sofisticate".



In ambito retail, crescono i finanziamenti a sostegno delle famiglie: nei 9M26 ha erogato 2,9 miliardi di euro di nuovi mutui, +23% a/a, e 358 milioni di euro di nuovi prestiti personali, +15% a/a. I clienti che nei 9M26 hanno scelto la banca per i prodotti di investimento sono cresciuti del +19% a/a, raggiungendo un totale di 120.400, mentre le masse gestite e amministrate raggiungono 7 miliardi di euro, +29% a/a.



Sul fronte Wholesale Banking, ha acquisito 20 nuovi clienti corporate e istituzionali e erogato 2 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, +24% a/a. Sono invece 30 le operazioni con caratteristiche di sostenibilità tra green loan, sustainability-linked loan, green bond e SDG-linked bond, 18 le operazioni di Debt Capital Markets con un nostro ruolo attivo e 15 le tranche emesse, con volumi collocati per un valore complessivo 14,4 miliardi di euro, +55% a/a.

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