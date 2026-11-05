Londra: balza in avanti Melrose Industries
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che guadagna bene, con una variazione del 2,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,931 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,827. L'equilibrata forza rialzista di Melrose Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,035.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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