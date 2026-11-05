Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo che gestisce alberghi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,71%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di InterContinental Hotels Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di InterContinental Hotels Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 178,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 176,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 180,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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