Londra: giornata depressa per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo che gestisce alberghi , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di InterContinental Hotels Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 167,5 USD e primo supporto individuato a 166. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 169.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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