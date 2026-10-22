Londra: in calo InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che InterContinental Hotels Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,44%, rispetto a -0,45% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di breve periodo di InterContinental Hotels Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 167,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 163,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 170,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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