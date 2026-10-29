Acquisto per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Vigoroso rialzo per il gruppo che gestisce alberghi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,86%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 167,1 USD, con stop loss fissato a livello 163,2 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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