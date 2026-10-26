Londra: scambi al rialzo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Bene il gruppo che gestisce alberghi , con un rialzo del 2,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di InterContinental Hotels Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di InterContinental Hotels Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 165,8 USD. Primo supporto a 163,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 161,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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