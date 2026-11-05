Londra: rosso per Computacenter

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che sta segnando un calo del 2,53%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Computacenter rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,49 sterline con tetto rappresentato dall'area 47,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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