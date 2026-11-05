Nemetschek, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - A picco il fornitore di software per architettura e costruzioni , che presenta un pessimo -5,35%.



L'andamento di Nemetschek nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo della società tedesca di software per edilizia e media classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,4 Euro e primo supporto individuato a 68,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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