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Francoforte: calo per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Nemetschek
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per architettura e costruzioni, che tratta con una perdita del 3,09%.

La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società tedesca di software per edilizia e media suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 64,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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