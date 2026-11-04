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New York: Take-Two Interactive Software, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Take-Two Interactive Software, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore globale di videogiochi, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Take-Two Interactive Software più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le tendenza di medio periodo di Take-Two Interactive Software si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 217 USD. Supporto stimato a 202. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 232,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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