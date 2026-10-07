Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +0,93%.
Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 51.385. Supporto stimato a 50.400. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 52.370.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)