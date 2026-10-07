Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +0,93%.

Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 51.385. Supporto stimato a 50.400. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 52.370.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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