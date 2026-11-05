Milano 13:12
51.216 +0,36%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:12
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Francoforte 13:11
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Petrolio a 88,56 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,56 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 88,56 dollari per barile alle 11:30.
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