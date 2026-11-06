Milano 9:20
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Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
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Londra 9:20
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Petrolio a 91,27 dollari alle 08:30

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Petrolio a 91,27 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 91,27 dollari per barile alle 08:30.
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