Piazza Affari: brillante l'andamento di Safilo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di occhiali da sole e da vista , con una variazione percentuale del 2,44%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Safilo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,14 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,038. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,242.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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