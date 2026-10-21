Intelligenza artificiale, al via la consultazione del Mimit per mappare la filiera italiana

(Teleborsa) - Il Mimit, con il supporto operativo dell'Istituto italiano di intelligenza artificiale (Ai4i), ha avviato una consultazione nazionale per mappare la filiera italiana dell'IA, ricostruirne le caratteristiche e individuare opportunità e criticità per il suo sviluppo. L'iniziativa vuole fotografare competenze, capacità tecnologiche e produttive, fabbisogni e barriere dell'ecosistema, per orientare le politiche pubbliche, definire le priorità di intervento e rafforzare la competitività del sistema industriale.



La consultazione, aperta fino al 20 novembre, è rivolta a imprese e operatori attivi in tutti i segmenti della catena del valore: infrastrutture di calcolo, gestione dei dati, sviluppo di modelli e componenti, applicazioni industriali, servizi di integrazione, formazione e trasferimento tecnologico.



Gli operatori sono chiamati a fornire informazioni su attività, competenze, prospettive di sviluppo e ostacoli alla crescita. Le evidenze serviranno a costruire un quadro conoscitivo della filiera nazionale e a programmare interventi mirati a sostegno dell'innovazione e dell'adozione dell'IA nel sistema produttivo.

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