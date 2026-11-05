Rialzo in agguato per Beiersdorf
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Protagonista la compagnia di prodotti per la cura della persona, tra i titoli dell'indice DAX, che chiude la seduta con un rialzo del 3,40%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 85,78 Euro, con stop loss individuato a livello 80,76 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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