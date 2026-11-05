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Si muove in ribasso RENK a Francoforte

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso RENK a Francoforte
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di sistemi di propulsione, che soffre con un calo del 5,04%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di RENK rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le tendenza di medio periodo del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,27 Euro. Supporto stimato a 34,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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