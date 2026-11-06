Milano 9:07
49.955 -1,09%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:07
10.627 -1,44%
25.916 -1,55%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 5 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6397. Primo supporto visto a 0,6344. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,6327.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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