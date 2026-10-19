Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre
Composto rialzo per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,634 e primo supporto individuato a 0,6296. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6384.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)