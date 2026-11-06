Milano 9:09
49.918 -1,16%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:09
10.623 -1,48%
25.893 -1,64%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,03%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.191, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.661. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.721.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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