Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,03%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.191, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.661. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.721.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)