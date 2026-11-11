Milano 9:06
52.183 +0,83%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:06
10.832 +0,75%
26.623 +1,05%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,69%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.322. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.620. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54.025.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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