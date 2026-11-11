Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,69%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.322. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.620. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54.025.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)