Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,03%.
Il quadro tecnico del FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 48.809 con tetto rappresentato dall'area 49.595. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48.547.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)