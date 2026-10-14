Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
La giornata del 13 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un +0,04%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.310. Supporto a 49.551. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51.070.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)