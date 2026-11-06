Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Piccolo spunto rialzista per l'indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19.763,7. Rischio di discesa fino a 18.930,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 20.596,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)