Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 22:00
26.630 -6,36%
Dow Jones 22:03
51.523 -3,44%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 6,36%

Il Nasdaq-100 chiude a 26.629,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 6,36%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -6,36% e termina gli scambi a 26.629,81 punti.
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