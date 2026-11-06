Forte interesse per Wolters Kluwer
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Rialzo marcato per la società di servizi informativi globale, tra i componenti dell'AEX, che archivia la sessione in utile dell'1,38% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 92,42 Euro, con stop loss individuato a quota 83,92 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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