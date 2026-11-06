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Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,54%)
Il DAX inizia le contrattazioni a 25.919,48 punti
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06 novembre 2026 - 09.05
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In forte ribasso l'indice della Borsa di Francoforte che riporta una forte discesa dell'1,54% a quota 25.919,48 in apertura.
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