Francoforte: rosso per Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, in flessione del 2,69% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Healthineers più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Siemens Healthineers è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```