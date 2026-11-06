Francoforte: rosso per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , in flessione del 2,69% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Healthineers più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Siemens Healthineers è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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