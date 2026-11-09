Milano 15:07
51.232 +2,36%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:07
10.752 +0,73%
Francoforte 15:06
26.147 +1,26%

Francoforte: andamento negativo per Siemens Healthineers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Siemens Healthineers
Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.
Condividi
```