Francoforte: rosso per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che mostra un decremento del 2,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Healthineers più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Siemens Healthineers è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,42 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 43,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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