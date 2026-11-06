IAG, punta a un margine operativo di almeno il 12% nel 2026 dopo un 3° trimestre resiliente

Acconto sul dividendo in aumento del 10% a 0,053 euro per azione

(Teleborsa) - La compagnia aerea anglo-spagnola nata dalla fusione di British Airways e Iberia IAG ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 9.744 milioni di euro, in crescita del 4,5%. I ricavi dal traffico passeggeri sono cresciuti del 3,8%, mentre quelli dal trasporto merci (Cargo) hanno registrato un incremento del 3,9%, grazie a una strategia mirata al segmento premium e a una politica tariffaria dedicata. Le altre voci di ricavo sono aumentate dell'11,3%, sostenute dalla solida crescita di IAG Loyalty, che ha archiviato un altro trimestre positivo.



I costi unitari al netto del carburante sono aumentati del 3,4%, risentendo dei disagi verificatisi nel trimestre – tra cui importanti interruzioni nei servizi di controllo del traffico aereo – parzialmente compensati dai benefici derivanti dalle iniziative di trasformazione volte al contenimento dei costi. Il costo complessivo del carburante è cresciuto del 30,4%, al netto degli effetti delle operazioni di copertura.



L'utile operativo al netto delle voci eccezionali è sceso del 15,9% a 1.726 milioni, poiché la crescita dei ricavi non è stata sufficiente a compensare l'impatto delle interruzioni operative e dell'elevato costo del carburante. Il margine operativo, al netto delle voci eccezionali, si è contratto di poco più di 4 punti base al 17,7%.



L'utile dopo le imposte al netto delle voci eccezionali è diminuito del 12,2% a 1.231 milioni.



L'utile per azione adjusted dei primi nove mesi dell'anno si è attestato a 50,4 centesimi di euro, in calo del 9,2%.



Acconto sul dividendo



Il Cda ha annunciato la distribuzione di un acconto sul dividendo pari a 0,053 euro per azione, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente.



Il commento dell'Amministratore Delegato Luis Gallego



"IAG ha registrato un altro trimestre resiliente. L'ottimo andamento dei ricavi unitari (yield) in tutti i nostri mercati riflette la solida e costante domanda di viaggi da parte dei clienti delle nostre compagnie aeree. Nel trimestre abbiamo raggiunto un margine operativo, al netto di voci eccezionali, pari al 17,7% – nonostante il costo molto elevato del carburante per aerei e una serie di eventi imprevisti che hanno causato disagi – a chiara dimostrazione della qualità della nostra attività".



“Grazie alla significativa generazione di flussi di cassa liberi (free cash flow) e a un bilancio estremamente solido, proseguiamo nel nostro impegno a creare valore per gli azionisti: abbiamo annunciato un incremento del 10% del dividendo provvisorio per azione e abbiamo avviato l'ultima tranche del nostro programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) da 1,5 miliardi di euro".



“Alla luce delle iniziative intraprese, le prospettive per il resto dell'anno e per l'inizio del prossimo rimangono positive. Siamo sulla buona strada per conseguire, sull'intero esercizio, un margine operativo (al netto di voci eccezionali) di almeno il 12% – in linea con il nostro obiettivo di ciclo economico – e per continuare a generare rendimenti a favore dei nostri azionisti".



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