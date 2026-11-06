Londra: in calo Associated British Foods

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti alimentari e da forno , con un ribasso del 3,62%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Associated British Foods rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Associated British Foods è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,88 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```