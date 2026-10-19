Milano 17:35
49.086 -1,55%
Nasdaq 20:09
29.563 +1,29%
Dow Jones 20:09
52.014 +0,02%
Londra 17:35
10.765 -1,08%
Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

Londra: calo per Imperial Brands

Migliori e peggiori
Londra: calo per Imperial Brands
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di tabacchi, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Imperial Brands rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Imperial Brands è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,51 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```