Londra: calo per Imperial Brands

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di tabacchi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Imperial Brands rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Imperial Brands è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,51 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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