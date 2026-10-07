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IEG e Amber Capital, collocato con successo il 3,4% del capitale tramite ABB per oltre 14 milioni di euro

Ordini superiori all'offerta, aumenta flottante e liquidità

Finanza
IEG e Amber Capital, collocato con successo il 3,4% del capitale tramite ABB per oltre 14 milioni di euro
(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG) e Amber Capital Italia SGR, facendo seguito a quanto comunicato ieri 6 ottobre, annunciano il successo dell'offerta azionaria volta ad aumentare il flottante e la liquidità.

I Joint bookrunners - si legge in una nota - hanno ricevuto ordini per un numero di azioni superiore a quello dell’offerta iniziale; nell’assegnazione si è prestata particolare attenzione alla qualità degli investitori, limitando così il collocamento a 1.059.784 azioni. Le azioni collocate rappresentano il 3,4% del capitale sociale dell'Emittente, di cui complessive 145.389 azioni detenute in portafoglio da IEG e complessive 914.395 azioni IEG detenute da Amber Capital in qualità di gestore di Amber Italia Exhibition Opportunity (AIEO).

Le azioni vendute sono state collocate a un prezzo unitario di 13,26 euro, per un controvalore lordo complessivo di 14.052.735,84 euro, di cui 1.827.858,14 euro riferibili a IEG per la vendita di 145.389 azioni proprie e 12.124.877,70 euro riferibili ad Amber Capital per la vendita di 914.395 azioni.

A seguito del completamento dell'operazione, IEG deterrà 173.611 azioni proprie, pari al 0,6% del capitale; mentre, Amber Capital in qualità di gestore di fondi e veicoli, per il tramite delle 3.170.386 azioni detenute dal fondo Amber Italia Exhibition Opportunity (AIEO) e delle 74.511 azioni detenute da Ucits Sicav/Amber Equity Fund, deterrà 2.330.502 azioni IEG, pari al 7,6% del capitale e al 4,3% dei
diritti di voto.

L'operazione, effettuata una procedura di accelerated bookbuilding e il cui regolamento avverrà il 9 ottobre prossimo, ha consentito di incrementare il flottante di IEG del 3,4% del capitale, in linea con l'obiettivo di ampliare la base azionaria e di incrementare la liquidità delle azioni.
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