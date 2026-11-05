Nexi conferma guidance 2026 dopo primi nove mesi in leggera crescita

(Teleborsa) - Nexi ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con i ricavi di Gruppo paria a 2.678 milioni di euro, +1,1% a/a, e nel 3trim26 hanno raggiunto 942 milioni, +1,3% a/a. La crescita dei ricavi underlying è stata pari al +4% a/a sia nei 9M26 che nel 3trim26.



Nei 9M26, l'EBITDA è stato pari a 1.400 milioni di euro, +0,3% a/a, grazie ad una solida disciplina sui costi, con un EBITDA margin al 52,3%. Nel terzo trimestre l'EBITDA è stato pari a 530 milioni di euro (sopra il consensus fornito dalla stessa società di 518 milioni), +0,6% a/a, e l'EBITDA margin ha raggiunto il 56,3%.



Al 30 settembre 2026, la Posizione Finanziaria Netta gestionale si è attestata a 5.009 milioni di euro, mentre il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 2,6x, 2,4x escludendo la distribuzione dei dividendi a maggio 2026 e il completamento dell'operazione con Banca Popolare di Sondrio ad aprile 2026. Inoltre, la posizione di cassa a fine periodo riflette, come di consueto, il pagamento delle tasse.



Per il 2026, Nexi conferma i seguenti targets: Ricavi netti: crescita a/a sostanzialmente in linea con il 2025. Merchant Solutions in riaccelerazione; EBITDA: importo in valore assoluto sostanzialmente stabile dopo gli investimenti strategici; Excess cash generation: circa 750 milioni, post investimenti strategici e tasse più elevate; Capital allocation: 0,30 euro dividendo per azione corrispondente a circa 350 milioni in dividendi. Impegno a mantenere lo status di società Investment Grade.

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