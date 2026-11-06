Parigi: in calo Publicis Groupe

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso della pubblicità francese , che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +1,82% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico di breve periodo della big dell'advertising mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 103,4 Euro. Rischio di discesa fino a 102 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 104,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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