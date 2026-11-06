Milano 9:21
49.954 -1,09%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:21
10.625 -1,46%
25.953 -1,41%

Segnali d'acquisto per Publicis Groupe

Finanza
Segnali d'acquisto per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, tra i titoli dell'indice CAC40, con una variazione percentuale dello 0,43%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Publicis Groupe favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 104,9 Euro con stop loss fissato a quota 100,7 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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