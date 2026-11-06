Segnali d'acquisto per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, tra i titoli dell'indice CAC40, con una variazione percentuale dello 0,43%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Publicis Groupe favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 104,9 Euro con stop loss fissato a quota 100,7 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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