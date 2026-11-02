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Okta sostituirà Kenvue nell'indice S&P 500

Finanza
Okta sostituirà Kenvue nell'indice S&P 500
(Teleborsa) - Okta, attualmente componente dell'indice S&P MidCap 400, sostituirà Kenvue nell'indice S&P 500. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore dell'indice, che apporterà le modifiche con efficacia a partire dall'apertura delle contrattazioni di mercoledì 4 novembre.

Glaukos, componente dell'indice S&P SmallCap 600, sostituirà Okta nell'indice S&P MidCap 400; infine, McGrath RentCorp prenderà il posto di Glaukos nell'indice S&P SmallCap 600. Kimberly-Clark, società inclusa nell'indice S&P 500, sta acquisendo Kenvue; l'operazione dovrebbe concludersi a breve, subordinatamente al perfezionamento delle condizioni finali di chiusura.

Loar Holdings sostituirà LiveRamp Holdings nell'indice S&P SmallCap 600. Publicis Groupe (quotata su Euronext Paris) sta acquisendo LiveRamp Holdings; l'operazione dovrebbe concludersi a breve, subordinatamente al perfezionamento delle condizioni finali di chiusura.

(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)
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