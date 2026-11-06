Parigi: movimento negativo per Kering
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale del lusso, che mostra un decremento del 2,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del colosso del lusso si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 187,5 Euro. Supporto stimato a 185,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 189,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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