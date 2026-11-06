Parigi: performance negativa per LVMH

(Teleborsa) - Retrocede la holding francese , con un ribasso del 2,04%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale del lusso mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 413,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 408,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 418.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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