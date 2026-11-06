Milano 14:42
49.871 -1,26%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:42
10.568 -1,99%
Francoforte 14:41
25.698 -2,38%

Pesante sul mercato di Parigi LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Parigi LVMH
In forte ribasso la holding francese, che mostra un -3,87%.
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